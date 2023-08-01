مقاومون يوزعون الحلوى في مخيم طولكرم ابتهاجًا بعملية القدس

فلسطين اليوم

وزع مقاومون من مخيم طولكرم، مساء اليوم الثلاثاء1/8/2023م، الحلوى ابتهاجًا بعملية "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس.

وبحسب مصادر محلية، فإن مجموعة من المقاومين قامت بتوزيع الحلوى على المواطنين على مدخل المخيم ابتهاجا بعملية القدس التي أسفرت عن إصابة 5 "إسرائيليين" جراح اثنين منهم خطيرة.

وأُصيب خمسة مستوطنين "إسرائيليين" بجراح، عصر اليوم الثلاثاء1/8/2023م، في عملية إطلاق نار شرق مدينة القدس المحتلة.

وبحسب "نجمة داوود الحمراء"، فإن عدد الاصابات في عملية اطلاق النار قرب مستوطنة معاليه ادوميم ارتفع إلى 5 جراح اثنين منهم خطيرة و3 متوسطة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح صحفي، استشهاد الشاب مهند محمد سليمان المزارعة (20 عاماً) برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق القدس".







