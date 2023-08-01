اليابان تستعد لإعصار "خانون" بإجلاء آلاف السكان

فلسطين اليوم

اقترب إعصار "خانون" الثلاثاء من جزر أوكيناوا في جنوب اليابان حيث دعت السلطات المحلية أكثر من 760 ألفا من السكان لإخلاء منازلهم للاحتماء من العاصفة، في إطار أوامر غير ملزمة.

ويتوقع أن يصل الإعصار الذي يجتاح المحيط الهادئ بسرعة رياح تصل إلى 180 كيلومترا في الساعة، إلى هذه المقاطعة مساء الثلاثاء قبل أن يتجه نحو شرق الصين في وقت لاحق من الأسبوع.

وأشارت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى أن الإعصار "واسع النطاق" و"القوي" كان الثلاثاء الساعة الثالثة بعد الظهر في التوقيت المحلي (06,00 ت غ) على بعد نحو 170 كيلومترا من جنوب شرق ناها، عاصمة أوكيناوا.

ومن المتوقع أن تهب رياح قوية وتهطل أمطار غزيرة بالإضافة إلى أمواج يصل ارتفاعها إلى 12 مترا في أوكيناوا.

وحثت السلطات المحلية السكان الأكثر ضعفا على الاحتماء في أماكن أكثر أمانا من منازلهم تحسبا لرياح عاتية وأمطار غزيرة.

وقال مسؤول في إدارة الكوارث في أوكيناوا لوكالة فرانس برس إن "الكثير من الأشخاص يبقون في منازلهم لأنها مبنية من الأسمنت".

وأضاف "لكننا نطلب من الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم أو في منازل خشبية في مناطق قليلة الارتفاع بالتفكير في الاحتماء قبل أن يشتد الإعصار".

وألغيت 500 رحلة جوية من أوكيناوا وإليها الثلاثاء، وعلقت رحلات الحافلات والعبارات المحلية، بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK.

وأعلنت شركتا الخطوط الجوية اليابانية و"آل نيبون إيرويز" (All Nippon Airways) أن أكثر من 74 ألف مسافر سيتأثر بإلغاء الرحلات الثلاثاء والأربعاء.