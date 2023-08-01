فلسطين اليوم

تردد قناة أمواج الرياضية 2023 على النايل سات لسكان غزة والشمال، حيث يرفق لكم موقع "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، تردد قناة امواج والذي أصبح من أكثر الترددات التي يتم البحث عنها في الأراضي الفلسطينية بسبب ما تقدمه القناة من عرض لمختلف دوريات كرة القدم الأوروبية، ويعاني عشاق الدائرة المستديرة لكرة القدم في الأراضي الفلسطينية من عدم قدرتهم على شراء أجهزة بي ان سبوت الرياضية لمشاهدة دوريات كرة القدم الامر الذي دفع قناة أمواج للتعاقد مع القناة من اجل عرض دوريات كرة القدم مجانًا في الأراضي الفلسطينية.

تردد قناة أمواج الرياضية HD

وفي مقالنا تردد قناة أمواج الرياضية 2023 على النايل سات لسكان غزة والشمال، وتهتم أمواج بعرض دوري كرة القدم الاسباني والانجليزي والفرنسي والألماني وأهم المباريات الأخرى في الدوريات الاوروبية اضافة الى مباريات دوري ابطال اوروبا.

وتعمل القناة على بث المباريات دون اشتراك الأمر الذي يجعل الاقبال كبير جدًا عليها في الاراضي الفلسطينية للاستمتاع بمشاهدة المباريات المشفرة على قنوات بي ان سبورت.

ترددات قناة أمواج الرياضية 2023

وفي مقالنا تردد قناة أمواج الرياضية 2023 على النايل سات لسكان غزة والشمال،، لقناة أمواج ترددات عدة على مستوى محافظات قطاع غزة وذلك على النحو التالي:

تردد قناة أمواج من رفح

يرجى توجيه العدسة أو الصحن المقلوب باتجاه حاووز زعرب وضبط اعدادات البحث على التردد 10880 بمعدل ترميز 08000 استقطاب V/H.

تردد قناة أمواج لسكان غزة

يرجى توجيه العدسة أو الصحن المقلوب باتجاه السرايا أو الحاووز وضبط اعدادات البحث على التردد 10825 بمعدل ترميز 08000 استقطاب V/H.

تردد أمواج في الوسطى والشمال

يرجى توجيه العدسة أو الصحن المقلوب باتجاه السرايا وضبط اعدادات البحث على التردد 10825 بمعدل ترميز 08000 استقطاب V/H، أو 10880 بمعدل ترميز 08000 استقطاب V/H.

كيفية تنزيل قناة أمواج

وفي مقالنا تردد قناة أمواج الرياضية 2023 على النايل سات لسكان غزة والشمال، سنرفق لكم متابعينا الكرام مقطع فيديو قصير يوضح ويشرح لكم كيفية تنزيل قناة أمواج الرياضية 2023 على النايل سات لسكان غزة والشمال.