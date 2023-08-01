"تشافي" يوجه طلباً لبرشلونة بشأن "ديمبلي"

فلسطين اليوم

وجه تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، طلبا لإدارة النادي الكتالوني بشأن الميركاتو الصيفي.

وكان عثمان ديمبلي، جناح برشلونة، طلب الرحيل عن النادي الكتالوني صوب باريس سان جيرمان مقابل 50 مليون يورو.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يواجه تشافي مشكلة في تشكيلة البارسا بسبب الرحيل المحتمل لديمبلي، الذي يعد الأكثر شراسة ومهارة.

وأشارت إلى أن تشافي يوجه نظره دائما إلى لاعبي الأكاديمية لسد الثغرات، لكنه هذه المرة يصر على تعويض ديمبلي بلاعب من الطراز الرفيع.

وأوضحت أن اللاعب الذي سيأتي لن يكون جواو فيليكس نجم أتلتيكو، الذي عرض نفسه على برشلونة، لأن تشافي رفضه بسبب عدم تقديمه الواجبات الدفاعية.

وذكرت أنه ليس واضحا حتى الآن إذا كان اللاعب القادم، جناحا شابا لديه هامش للتطور، أم من أصحاب الخبرة.