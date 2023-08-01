المعتقل الإداري عمر كميل يعلّق إضرابه عن الطعام

فلسطين اليوم

علّق المعتقل الإداريّ عمر صادق كميل (50 عامًا)، من بلدة قباطية بمحافظة جنين، إضرابه عن الطعام، الذي استمر لمدة 20 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ، بعد وعود بتحديد سقف اعتقاله.

وقال نادي الأسير، إنّ كميل معتقل منذ شهر آذار/ مارس الماضي، وصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ لمدة 6 أشهر.

وكان المعتقل كميل قد خاض خلال هذا العام إضرابًا عن الطعام استمر لعدة أيام، رفضًا للجريمة التي ارتكبت بحقّ الأسير الشهيد خضر عدنان، واحتجاجًا على جريمة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء).

والمعتقل كميل هو والد الشهيد محمود كميل الذي ارتقى في كانون الأول/ ديسمبر عام 2020