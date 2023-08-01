الجهاد الاسلامي تشيد بعملية "معاليه أدوميم" وتؤكد أنها رد طبيعي على العدوان

فلسطين اليوم

أكدت حركة الجهاد الاسلامي، أن الشعب الفلسطيني يثبت من جديد أن إرادته أقوى من كل المؤامرات التي تستهدف إشغاله عن مواجهة العدو والتصدي له.

وقال الناطـق باسـم حركـة الجهـاد الإسلامي أ. طــارق سلمــي في بيان تلقته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن فارس من أبطال شعبنا المقاوم خرج مصوباً سلاحه ورصاصه نحو صدر العدو الصهيوني الذي يمعن في جرائمه واعتداءاته بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا .

وأشادت الحركة بالعملية الفدائية البطولية التي نفذها مقاوم فلسطيني بطل في مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أرضنا المحتلة شرق القدس.

وشددت على أن هذه العملية هي رد طبيعي على العدوان واقتحام المسجد الأقصى المبارك .