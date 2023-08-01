الكشف عن هوية منفذ عملية إطلاق النار في القدس

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء1/8/2023م، عن هوية منفذ عملية إطلاق النار قرب "مستوطنة معاليه ادوميم" شرق مدينة القدس المحتلة.

وأكدت الوزارة في تصريح صحفي، استشهاد الشاب مهند محمد سليمان المزارعة (20 عاماً) برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق القدس"

ونفذ مزارعة عصر اليوم، عملية اطلاق نار قرب "مستوطنة معاليه ادوميم" شرق مدينة القدس المحتلة، أسفرت عن إصابة خمسة مستوطنين "إسرائيليين" جراح اثنين منهم وصفت بالخطيرة.

وبالتزامن مع ذلك، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للشهيد مهند مزارعة



