"حَكَمَة فلسطينية" تشارك بتحكيم مباراة الصين وإنجلترا

فلسطين اليوم

شاركت الحَكمة الدولية الفلسطينية هبة سعدية في تحكيم مباراة الصين وإنجلترا التي أقيمت ظهر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة لكأس العالم للسيدات المقامة في استراليا ونيوزلندا.

وأقيمت المباراة، التي صبت نتيجتها لصالح المنتخب الإنجليزي الذي تأهل للدور الثاني متصدرا لمجموعته بالعلامة الكاملة رفقة الدنمارك، في ملعب هيندمارش في اديليد، جنوب استراليا.

وباتت الحكم المساعد (حَكَم راية) هبة سعدية أول فلسطينية وعربية وآسيوية تشارك في تحكيم مباراة بكأس العالم للسيدات.