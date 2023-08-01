الاحتلال ينقل 5 من أسرى "نفق الحرية" إلى سجون أخرى

فلسطين اليوم
أفادت مؤسسة مهجة القدس، اليوم الثلاثاء، بأن مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني نقلت 5 من أسرى "نفق الحرية" إلى سجون أخرى.
وذكرت مهجة القدس في بيان صحفي، أن الأسرى الذين نقلهم الاحتلال هم:
- الأسير المجاهد/ محمود عبد الله علي عارضة، من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، من عزل سجن إيشل إلى عزل سجن رامون، مهندس عملية نفق جلبوع، (الطريق إلى القدس).
- والأسير المجاهد/ أيهم فؤاد نايف كمامجي من بلدة كفر دان بمحافظة جنين؛ من عزل سجن إيشل إلى عزل سجن أيالون.
- والأسير المجاهد/ قصي ربيع محمد مرعي من مخيم جنين بمحافظة جنين؛ من عزل سجن مجدو إلى عزل سجن رامون.
- والأسير المجاهد/ علي محمد نظمي أبو بكر من بلدة يعبد بمحافظة جنين؛ من عزل سجن مجدو إلى عزل سجن رامون.
- والأسير المجاهد/ محمد محمود نظمي أبو بكر من بلدة يعبد بمحافظة جنين؛ من عزل سجن أيالون إلى عزل سجن ريمونيم.