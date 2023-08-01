بالفيديو جراح إثنين خطيرة.. إصابة 5 "إسرائيليين" في عملية إطلاق نار شرق القدس واستشهاد المنفذ

فلسطين اليوم

أُصيب خمسة مستوطنين "إسرائيليين" بجراح، عصر اليوم الثلاثاء1/8/2023م، في عملية إطلاق نار شرق مدينة القدس المحتلة.

وبحسب "نجمة داوود الحمراء"، فإن عدد الاصابات في عملية اطلاق النار قرب مستوطنة معاليه ادوميم ارتفع إلى 5 جراح اثنين منهم خطيرة و3 متوسطة.

بدورها، أكدت القناة 14 "الإسرائيلية"، ارتقاء المنفذ عقب اطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال "الإسرائيلي".

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح صحفي، استشهاد الشاب مهند محمد سليمان المزارعة (20 عاماً) برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق القدس".

وفي تفاصيل العملية، قالت القناة ١٣ "الإسرائيلية":" إن منفذ عملية إطلاق النار داخل مستوطنة "معاليه أدوميم" كان يرتدي زي حارس أمن".

وأشارت القناة إلى أن منفذ العملية استخدم بندقية M16

في حين، قالت صحيفة "معاريف" في تحقيق أولي:" إن منفذ العملية من عمال النظافة في مستوطنة معاليه ادوميم، وركض باتجاه المركز التجاري في المستوطنة وقام بإطلاق النار صوب المستوطنين في المكان، وتم تحييد من قبل حارس أمن".

وبينت الصحيفة، أن "نتنياهو" يتلقى تحديثات منتظمة حول الهجوم في معاليه أدوميم، علما أن العملية وقعت بالتزامن مع عقده جلسة تقييم أمنية برفقة "غالانت" في مقر الجيش "الإسرائيلي" بالضفة.

ولفتت إلى أن "بن غفير" قاطع زيارة لقاعدة لقوات "حرس الحدود" ويتوجه حاليا لمكان العملية.









