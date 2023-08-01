مصادر تكشف موعد صرف رواتب موظفي السلطة لشهر 7 ونسبة الصرف

فلسطين اليوم

كشفت مصادر خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم الثلاثاء1/8/2023م، عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة لشهر 7-2023م.

ورجحت المصادر أن يكون موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة يوم الأحد المقبل 6/8/2023م، وفق الآلية المتبعة.

وبشأن النسبة المتوقعة، أكدت المصادر أن نسبة الصرف ستكون 85% وبحد أدنى 2000 شيكل، دون صرف مستحقات.

يشار إلى أن رواتب الموظفين عن شهر حزيران الماضي، صرفتها الوزارة بنسبة 85 % من الراتب وبحد أدناه 2000 شيكل، مؤكدة أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك .