"الرابطة الإسلامية" تفتتح حملة الإرشاد الأكاديمي لخريجات الثانوية العامة في جامعات غزة 

فلسطين اليوم

افتتحت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء1/8/2023م، الحملة الإرشادية لطالبات الجامعات بعنوان "أرشدني" في جامعة الأقصى بغزة على أن تستكمل في باقي الجامعات.

و بينت مسؤولة ملف الجامعات في الإقليم أ.أمل شلح، أن الهدف من الحملة تعريف الطلبة الجدد بالتخصصات الموجودة و المنح المتوفرة ومساعدتهم في التسجيل و إرشادهم إلى مباني و مرافق الجامعة لتيسير بداية حياتهم الجامعية .

و أكدت شلح على أن الرابطة الإسلامية ستبقى دوماً مساندة للطلبة خلال مسيرتهم التعليمية الجامعية بكافة الإمكانيات و الوسائل .













