"الرابطة الإسلامية" تفتتح حملة الإرشاد الأكاديمي لخريجات الثانوية العامة في جامعات غزة 

الساعة 02:39 م|01 أغسطس 2023
"الرابطة الإسلامية" تفتتح حملة الإرشاد الأكاديمي لخريجات الثانوية العامة في جامعات غزة 
"الرابطة الإسلامية" تفتتح حملة الإرشاد الأكاديمي لخريجات الثانوية العامة في جامعات غزة 

فلسطين اليوم

افتتحت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء1/8/2023م، الحملة الإرشادية لطالبات الجامعات بعنوان "أرشدني" في جامعة الأقصى بغزة على أن تستكمل في باقي الجامعات. 

و بينت مسؤولة ملف الجامعات في الإقليم أ.أمل شلح، أن الهدف من الحملة  تعريف الطلبة الجدد  بالتخصصات الموجودة و المنح المتوفرة ومساعدتهم في التسجيل و إرشادهم إلى مباني و مرافق الجامعة لتيسير بداية حياتهم الجامعية . 

و أكدت شلح على أن الرابطة الإسلامية ستبقى دوماً مساندة للطلبة خلال مسيرتهم التعليمية الجامعية بكافة الإمكانيات و الوسائل .

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