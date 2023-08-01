مفاجأة .. برشلونة يقدم عرض لخطف مبابي

فلسطين اليوم

ظهرت كواليس جديدة لمحاولة نادي برشلونة، الحصول على خدمات الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، هذا الصيف.



وزعمت تقارير فرنسية، أن برشلونة اجتمع مع باريس سان جيرمان، لمناقشة الحصول على خدمات مبابي عبر صفقة تبادلية.



ووفقا لإذاعة "مونت كارلو"، فإن برشلونة عرض على سان جيرمان، الحصول على خدمات الثلاثي جافي وعثمان ديمبلي ورافينيا، مقابل التخلي عن مبابي، لكن باريس رفض الفكرة.



وأوضحت التقارير، أمس الإثنين، أن عثمان ديمبلي، علم أنه كان جزءا من عرض برشلونة لضم مبابي، ولذلك قرر الرحيل عن الفريق الكتالوني هذا الصيف لشعوره بالخيانة.



وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، ويرغب الفريق الفرنسي في بيعه هذا الصيف لتجنب رحيله مجانا في 2024.