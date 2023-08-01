الاحتلال ينقل اثنين من أسرى "نفق الحرية" إلى سجون أخرى

فلسطين اليوم

نقلت ما يسمى مصلحة السجون "الإسرائيلية"، اليوم الثلاثاء1/8/2023م، اثنين من أسرى "نفق الحرية" إلى سجون أخرى.

وبحسب مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، فإن مصلحة السجون نقلت الأسريين (محمود صالح يوسف أبو اشرين ومناضل يعقوب عبد الجبار انفيعات) من عزل سجن ريمونيم إلى سجون أخرى.

وبينت المهجة أن الاحتلال نقل الأسير المجاهد: محمود صالح يوسف أبو اشرين من مخيم جنين بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة؛ من عزل سجن ريمونيم إلى عزل سجن أيالون..

فيما نقل الأسير المجاهد:. مناضل يعقوب عبد الجبار انفيعات من بلدة يعبد بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة؛ من عزل سجن ريمونيم إلى عزل سجن إيشل.

يشار إلى أن ستة أسرى حرروا أنفسهم من سجن جلبوع، في السادس من أيلول/ سبتمبر 2021، عبر نفق حفروه في زنزانتهم، وتمكن الاحتلال من إعادة اعتقالهم خلال أسبوعين، وهم: محمود العارضة، ومحمد العارضة، وأيهم كم مجي، ويعقوب الغوادرة، وزكريا الزبيدي، ومناضل يعقوب عبد الجبار نفيعات