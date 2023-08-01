رئيس لجنة التحقيق في حادثة وفاة المواطن أبو قوطة يستعرض النتائج التي توصلت لها

فلسطين اليوم

أكد وكيل وزارة العدل، المستشار أحمد الحتة، ورئيس لجنة التحقيق في حادثة وفاة المواطن أبو قوطة، أنه خلال تنفيذ بلدية خانيونس إزالة تعديات على شارع 1200 "شارع البيارة"، وقعت حادثة تسببت في وفاة المواطن شادي عطية أبو قوطة.

وقال الحتة: "على إثر ذلك قامت لجنة متابعة العمل الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق برئاستي كوكيل لوزارة العدل، وعضوية 4 من أعضاء لجنة العمل الحكومي للتحقيق في ملابسات حادثة الوفاة وتقديم تقرير اللجنة خلال 72 ساعة من تاريخ الواقعة".

أوضح أن لجنة التحقيق المكلفة اجتمعت برئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الداعاليس وتلقت توجيهاتها بتقديم تقريرها خلال المدة المقررة.

وأضاف: "انتقلت لجنة التحقيق إلى محافظة خانيونس للوقوف على حيثيات الواقعة، والتقت اللجنة مع العائلة في مسرح الواقعة وسمعت كافة التفاصيل من العائلة، مبيناً أن اللجنة اطلعت على كافة المستندات في محافظة خانيونس والمتعلقة بالحادثة سواء الصادرة من البلدية أو الشرطة أو شهود العيان من العائلة، كما اطلعت على الصور ومقاطع الفيديو والتي أظهرت جوانب متعددة للحادثة".

وتابع الحتة: "لجنة التحقيق استمعت لأكثر من 20 شخصاً للمشاركين في عملية التنفيذ والجهات الإشرافية وشهود عائلة أبو قوطة، موضحاً أن اللجنة استمر عمليها خلال الثلاثة أيام المقررة لها وعند الانتهاء من التحقيق قدمت تقريرها النهائي للسيد عصام الدعاليس رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي.

وبين أن اللجنة توصلت لتحميل بلدية خانيونس مسؤولية الحادث بشكل كامل بدءاً من الإجراءات الإدارية والفنية وانتهاءً بتنفيذ عملية الإزالة.

كما أكد المستشار الحتة، أنه قررت اللجنة إحالة كل من تثبت إدانته في القضية للنيابة العامة لضمان القضاء ونزاهته، وفق المقتضى القانوني المناسب.