غزة: المباحث العامة تُخطر 12منشأة تموينية وتجارية مخالفة

فلسطين اليوم

أخطرت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة قسم الأمن الغذائي في غزة، بمشاركة وزارة الصحة، (12) منشأة تموينية وتجارية مخالفة لتنفيذ الشروط الصحية.

وبيّنت مباحث التموين أنها وخلال جولاتها، حررت الإخطارات المذكورة لعدد من المخابز والمطاعم وخطوط الإنتاج لمواد غذائية، وذلك لمخالفتها الشروط والمتطلبات الصحية اللازمة في بيئة العمل.

وفي سياق منفصل، ضبطت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة قسم حماية المستهلك بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد 12 طناً من المواد الغذائية المخالفة للمواصفات الفلسطينية.

وأشارت إلى أنه تم إحالة ملفات القضايا للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول