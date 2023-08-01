مختص اقتصادي: نتوقع ارتفاعاً جديداً للدولار في فلسطين الأيام المقبلة

فلسطين اليوم

اعتبر المحلل والمختص في الشأن الاقتصادي، أحمد أبو قمر، أن الخلافات الداخلية في كيان الاحتلال واتساعها نتيجة المصادقة على قانون "المعقولية" في الكنيست خلال الأسبوع الماضي، لها تأثير كبير على أسعار الدولار الأمريكي مقابل الشيكل "الإسرائيلي".

وأوضح أبو قمر خلال حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن هذا الشيء أدى لحدوث ارتفاعات على أسعار الدولار مقابل الشيكل خلال الأسبوع الماضي من مستويات 3.58 وصولاً لـ3.72، وهو كان بمثابة ارتفاع لسعر الدولار الأمريكي مقابل انخفاض الشيكل "الإسرائيلي".

واعتقد بأن الدولار لم يستطع الصمود أمام الشيكل عند مستويات 3.72، مبيناً أنه شهدنا بعد ذلك انخفاض أسعاره حتى وصل اليوم عند حد 3.65 وكل ذلك بسبب الخلافات الداخلية في كيان الاحتلال.

وعن احتمال إلغاء قانون المعقولية، رأى أبو قمر أنه في حال ألغت المحكمة العليا لدى الاحتلال قانون المعقولية، فإنه سيكون له تأثير إيجابي على "الشيكل الإسرائيلي"، متوقعاً أن يشهد "الشيكل" انخفاضاً على قيمته.

وقال: "الإغلاق الشهري للدولار، أمس، كان جديد بالنسبة للدولار، متوقعاً أن يشهد الدولار مقابل "الشيكل" خلال الفترة المقبلة ارتفاعات على أسعاره، معتقداً بأن سعره قد يصل لنهاية الستينيات وبداية السبعينات.

وحول رفع "الفدرالي الأمريكي" للدولار، اعتقد أن رفع الفدرالي سعر الدولار الأمريكي نقطة واحد سيكون هو الأخير فيما يتعلق بالفائدة، موضحاً أن هذا الأمر أثر بشكل سلبي بعض الشيء على الدولار عالمياً.

وأشار إلى أنه بالرغم من الانخفاض في الدولار إلا أنه يبقى مرتفعاً أمام الشيكل بسبب ما يواجهه كيان الاحتلال من خلافات.

وبخصوص أسعار الذهب، رأى أبو قمر أن أسعار الذهب شهدت خلال الأسبوع الماضي انتعاشاً بسبب قرار الفدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة على الدولار.

ونتيجة لذلك، توقع المختص المالي أن يشهد الذهب قفزة جديدة خلال الأيام والشهور المقبلة، مبيناً أن الأمر بالتالي سيكون سلبي على الدولار.

وقال: "الذهب خلال الفترة القادمة سيشهد ارتفاعات، مبيناً أن سعر أونصة الذهب حالياً 1956، متوقعاً أن تلامس مع نهاية هذا العام تلامس الـ2000 دولار للأونصة أو قد تفوق ذلك، وهذا الشيء بناء على توقع الخبراء العالميين".