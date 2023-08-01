فلسطين اليوم

هل يوجد رابط فحص 100 دولار لمن لم يستلم من الدفعة الماضية؟ هناك شكاوى وصلت وزارة التنمية الاجتماعية من مستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار عن شهر يوليو 2023، لكنهم لم يستلموا المنحة المقدمة لهم من دولة قطر، وهو ما دفعهم للتساؤل والاتصال بأرقام وزارة التنمية والأمم المتحدة العاملة في قطاع غزة لاستيضاح الأمر، لأن الكثير منهم وصلتهم رسائل تفيد بأنهم مستفيدون من المنحة القطرية، لكن كود الصرف لم يصل في الوقت المحدد للصرف، لذلك بدا الخوف ينتاب قلوبهم من ذلك، خوفاً ألا تكون أسمائهم غير مدرجة على الكشوفات الحالية.

رابط فحص 100 دولار لمن لم يستلم دفعة شهر 7 يوليو

رابط فحص 100 دولار لمن لم يستلم دفعة شهر 7 يوليو، وفي تصريح سابق قالت وزارة التنمية الاجتماعية على لسان المتحدث الرسمي باسمها عزيزة الكحلوت، أنه يوجد هناك 10 آلاف معتمد على نظام المنحة القطرية ولكن يفقد رقم الجوال وهؤلاء فقدوا حقهم في الدفعة وهو ما دفعنا لفتح رابط لتحديث البيانات، موضحةً أن سبب توقف رابط التحديث البيانات بسبب خلل فني نتيجة الضغط عليه في أول يومين من افتتاحه، وقريباً سيعود للعمل بعد الانتهاء من الإصلاحات.

رابط فحص 100 دولار لمن لم يستلم دفعة شهر 7

رابط فحص 100 دولار لمن لم يستلم دفعة شهر 7، فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، استوضح أمر وجود رابط لفحص أسماء من لم يستلم المنحة القطرية لشهر 7 يوليو 2023، إلا إنه بعد البحث والاتصال بأشخاص ذات علاقة، تبين عدم وجود رابط جديد مخصص للأشخاص الذين لم يستلموا المنحة القطرية 100 دولار دفعة شهر يوليو الماضي 2023، وأن التوضيحات ستصلهم عبر أجهزتهم الخلوية سواء باتصال هاتفي أو عبر ارسال رسالة نصية.

رابط فحص 100 دولار لمن لم يستلم دفعة شهر 7 يوليو

رابط فحص 100 دولار لمن لم يستلم دفعة شهر 7 يوليو، وبدأت اللجنة القطرية وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، بعملية صرف منحة المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم الأحد الموافق 23 يوليو، لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة، وكانت عملية التوزيع تمت من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري، هل يوجد رابط فحص 100 دولار لمن لم يستلم من الدفعة الماضية؟