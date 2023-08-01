قوات الاحتلال تعتقل أسيراً مُحرراً شمال طولكرم

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلية"، اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023، أسيراً محرراً من ضاحية شويكة شمال طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر حمزة رياض فريج، بعد أن داهمت منزله في حارة النعالوة، وفتشته.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال المواطنين وتُعيد أسر الأسرى المحررين بعد اقتحام منازلهم بذرائع واهية تهدف إلى الضغط والتنغيص عليهم.