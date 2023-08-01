بالصور عائلة أبو قوطة عشيرة السطرية تصدر بياناً تعقب فيه على نتائج تحقيق الحكومة وتعرب عن ارتياحها

فلسطين اليوم

أصدرت عشيرة السطرية -عائلة أبو قوطة اليوم الثلاثاء 1/8/2023 بياناً عقبت خلاله على نتائج التحقيقات التي صدرت عن مكتب الإعلام الحكومي بغزة بعد حادثة وفاة ابنها شادي أبو قوطة .

وقالت العائلة خلال بيان لها "تلقينا عشيرة السطرية -عائلة أبو قوطة "بارتياح بالغ نتائج وقرارات لجنة التحقيق الرسمية التي تشكلت بقرار حكومي للتحقيق في ظروف وفاة أبنا المرحوم بإذن الله شادي أبو قوطة" .

وأشادت العائلة بالقرارات وتقدمت بشكرها للجنة التحقيق والحكومة بغزة ولحركة حماس التي كان لمواقفها لحظة الحدث أثر بالغ وكبير في مواساة العائلة وذوي الفقيد .

وتقدمت العائلة بالشكر لجميع الفصائل والقوى والعشائر على التضامن الكامل ، مؤكدةً على ضرورة استمرار الإجراءات الرسمية والشرعية حتى إحقاق الحق كاملا والله الموفق والمستعان .



