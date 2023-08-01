أسعار العملات
دولار أمريكي3.63
يورو3.99
جنيه مصري0.12
دينار أردني5.11
جنيه إسترليني4.58
مصلحة سجون الاحتلال تنقل اثنين من أسرى "نفق الحرية" إلى سجون أخرى
نقلت مصلحة سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء 1-8-2023، اثنين من أسرى "نفق الحرية" إلى سجون أخرى، والأسرى هم:
الأسير المجاهد/ محمد قاسم أحمد عارضة من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، من عزل سجن "أيالون" إلى عزل سجن "عسقلان".
والأسير المجاهد/ يعقوب محمود أحمد قادري "غوادرة" من بلدة بئر الباشا بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، من عزل سجن "رامون" إلى عزل سجن "مجدو".