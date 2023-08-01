مصلحة سجون الاحتلال تنقل اثنين من أسرى "نفق الحرية" إلى سجون أخرى

فلسطين اليوم

نقلت مصلحة سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء 1-8-2023، اثنين من أسرى "نفق الحرية" إلى سجون أخرى، والأسرى هم:

الأسير المجاهد/ محمد قاسم أحمد عارضة من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، من عزل سجن "أيالون" إلى عزل سجن "عسقلان".

والأسير المجاهد/ يعقوب محمود أحمد قادري "غوادرة" من بلدة بئر الباشا بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، من عزل سجن "رامون" إلى عزل سجن "مجدو".