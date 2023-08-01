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المرور بغزة: 6 وفيات و158 إصابة بـ 321 حادث سير خلال الشهر الماضي
أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023، عن إحصائية حوادث السير التي وقعت في قطاع غزة خلال شهر يوليو الماضي.
وقالت شرطة المرور والنجدة: إن 321 حادث سير وقعت خلال شهر يوليو الماضي أسفرت عن 6 وفيات و158 إصابة.
وأشارت إلى أن الإصابات جاءت على النحو الآتي: "3 إصابات بحالة خطيرة، و63 إصابة متوسطة، و92 إصابة أخرى طفيفة".
ونوهت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 399 مركبة، جراء حوادث الشهر الماضي، من بينها 25 دراجة نارية.