مستوطنون يسيجون أراضي في الأغوار الشمالية

الساعة 10:55 ص|01 أغسطس 2023
الاغوار الشمالية
الاغوار الشمالية

فلسطين اليوم

سيج مستوطنون، اليوم الثلاثاء، مساحات من الأراضي الرعوية بين مستوطنتي "مسكيوت"، و"روتم" قرب عين الحلوة بالأغوار الشمالية.

وقال رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، إن المستوطنين وضعوا سياجا شائكا لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الأراضي الرعوية.

وأضاف أن المستوطنين يعملون من أجل الاستيلاء على المزيد من الأراضي الرعوية، مؤكدا أن الرعاة الفلسطينيين تلقَّوا في الأيام الماضية تهديدات من المستوطنين.

ويتبع المستوطنون سياسة الاستيلاء على الأراضي الرعوية في الأغوار الشمالية، لشد الخناق على الفلسطينيين وإجبارهم على ترك منازلهم.

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