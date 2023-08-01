بالفيديو ماذا يخفي برمو سرايا القدس .. هل هناك عميل مزدوج سيتم الكشف عنه قريبا؟

فلسطين اليوم

أصدرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي البرمو الثاني اليوم الثلاثاء 1/8/2023 ، لتفاصيل قد تكون مثيرة لما قد تكشف عنه سرايا القدس خلال الأيام القادمة ، وخاصة ان البرمو أظهر صوراً للحدود مع قطاع غزة بالإضافة لصورة رجل غير واضح الملامح مما يثر العديد من التساؤلات حول ماهية الرجل واذا ما كانت سرايا القدس قد تكشف عن عميل مزدوج أم لا .

ويشار الى ان سرايا القدس منذ عدة أيام تنشر فيديوهات لبرمو تحت عنوان soon"" قد يحمل في طياتها الكشف عن قضية أمنية خطيرة قريباً .