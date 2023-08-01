آلاف الأطباء يفكرون بمغادرة "إسرائيل" بسبب "أزمة التعديلات القضائية"

فلسطين اليوم

كشفت وسائل الإعلام العبرية، الليلة الماضية، عن زيادة عدد الأطباء "الإسرائيليين" الراغبين في مغادرة "إسرائيل".

جاء ذلك عقب تفاقم الأزمات والصراع الداخلي "الإسرائيلي" بسبب "التعديلات القضائية" التي تتبانها حكومة الاحتلال اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، ووصلت تداعياتها السلبية إلى "الجيش والأمن والاقتصاد، والجهاز الطبي".

وقالت القناة 12 العبرية في تقرير لها: "تزايد وتعاظم عدد الأطباء الذين يدرسون مغادرة "إسرائيل" بسبب الثورة القضائية".

وبحسب القناة العبرية، وفي ضوء ذلك، بدأ مسؤولون رسميون من الإمارات المتحدة، بـ"التوجه لأول مرة إلى الأطباء "الإسرائيليين" وتقديم عروض مغرية جدا لهم".

وقالت: "المجموعة المذكورة تشمل عدة آلاف من الأطباء في مجموعة "واتساب"، بدأوا مؤخرا بالحصول على عروض انتقال رسمية من دول الخليج بشروط مغرية جداً".

وأضافت القناة: "الحديث يدور عن مستشفيات ومنظمات طبية من دول الخليج مثل البحرين والإمارات ودول أخرى في المنطقة".

ونوهت إلى أن "هذه الجهات التي تقدم للأطباء هذه العروض، تدرك الفرصة والاهتمام الكبير للأطباء "الإسرائيليين" الذين يرغبون في الانتقال، ويعرضون عليهم مزايا واسعة تشمل: راتبا ثلاثة أضعاف راتبهم، إطار تعليمي لأبناء الأطباء على حسابهم، تأشيرة ذهبية والتي هي عمليا تشبه المواطنة وإمكانية العمل في مستشفى بدون اختصاص معين أو طلبات إضافية".

وأكدت القناة العبرية، أن هناك "اهتماما كبيرا من جانب أطباء "إسرائيليين" بهذه العروض المغرية، حيث يوجد يوميا توجهات من جانب هؤلاء الأطباء الذين يرغبون في الانتقال إلى هذه الدول، إضافة لذلك توجد مجموعات أخرى لأطباء يجتمعون للانتقال إلى الولايات المتحدة والبرتغال ونيوزيلاندا وكندا".

وحذر التقرير، من أنه "في حال حدوث هذه الانتقالات، فإن هذا الأمر سيؤدي إلى انهيار الجهاز الطبي في "إسرائيل"، مؤكدا أن وجود نقص كبير في عدد الأطباء في أقسام المستشفيات "الإسرائيلية" المختلفة".