سلطة الطاقة: تشغيل المولد الرابع في محطة توليد الكهرباء بغزة و وبدء العمل بهذا الجدول

فلسطين اليوم

أعلنت سلطة الطاقة بغزة، اليوم الثلاثاء 1-8-2023، عن تشغيل المولد الرابع فعليًا في محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة.

وقالت سلطة الطاقة بغزة في تصريحات لها: "تم تشغيل المولد الرابع فعليًا في محطة توليد الكهرباء بهدف تحسين وصل الكهرباء بـ 8 وصل يقابلها 8 فصل".

وفي وقت سابق قال م. جلال إسماعيل رئيس سلطة الطاقة بغزة: "بجهود الأشقاء القطريين ودعهمم المحدود لغزة المحاصرة تم توفير الوقود اللازم لتشغيل المولد الرابع حتى الخامس من سبتمبر القادم وبدء دخول الخدمة إلى الشبكة".

وأضاف إسماعيل: "المولدات الثلاثة توفر ما بين 65 إلى 70 ميجا واط ومع تشغيل المولد الرابعة يعطينا تقديراً من 85 إلى 95 ميجا واط وهذا سينعكس إيجاباً على تحسن جدول توزيع الكهرباء".