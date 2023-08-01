سلطة الطاقة: تشغيل المولد الرابع في محطة توليد الكهرباء بغزة و وبدء العمل بهذا الجدول

الساعة 10:20 ص|01 أغسطس 2023
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كهرباء غزة.jpg

فلسطين اليوم

أعلنت سلطة الطاقة بغزة، اليوم الثلاثاء 1-8-2023، عن تشغيل المولد الرابع فعليًا في محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة. 

وقالت سلطة الطاقة بغزة في تصريحات لها: "تم تشغيل المولد الرابع فعليًا في محطة توليد الكهرباء بهدف تحسين وصل الكهرباء بـ 8 وصل يقابلها 8 فصل".

وفي وقت سابق قال م. جلال إسماعيل رئيس سلطة الطاقة بغزة: "بجهود الأشقاء القطريين ودعهمم المحدود لغزة المحاصرة تم توفير الوقود اللازم لتشغيل المولد الرابع حتى الخامس من سبتمبر القادم وبدء دخول الخدمة إلى الشبكة".

وأضاف إسماعيل: "المولدات الثلاثة توفر ما بين 65 إلى 70 ميجا واط ومع تشغيل المولد الرابعة يعطينا تقديراً من 85 إلى 95 ميجا واط وهذا سينعكس إيجاباً على تحسن جدول توزيع الكهرباء".

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