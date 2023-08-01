قمر عملاق في سماء عدد من الدول العربية اليوم …فما تأثيره في الأرض ؟

فلسطين اليوم

تشهد سماء عدد من الدول العربية الثلاثاء 01 أغسطس اكتمال قمر محرم وسيمثل ثاني بدر عملاق والأقرب هذا العام 2023 وسيكون مشاهداً طوال الليل.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن وصف القمر العملاق يطلق على القمر سواء كان في المحاق أو البدر المكتمل عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362,146 كيلومتر، والتسمية العلمية هي بدر الحضيض بمعنى وصول القمر الى أقرب نقطة من الأرض، بالرغم من ذلك فإن مصطلح القمر العملاق أكثر "جاذبية" وهو في نفس الوقت يعطي إنطباع خاطئ لدى الناس بأن القمر العملاق سيبدو أكبر بكثير ولكن في الواقع لا تبدو البدور العملاقة أكبر من البدور العادية التي نراها شهرياً للعين المجردة.

أقرب قمر عملاق سيشرق بعد غروب الشمس من الأفق الجنوبي الشرقي وسيكون بلون برتقالي بسبب مكونات الغلاف الجوي حول الأرض التي ستبعثر الضوء الأبيض المنعكس عن القمر وتتشتت ألوان الطيف الأزرق وسيتبقى ألوان الطيف الأحمر، ولكن بعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الفضي المعتاد.

سيصل أقرب قمر عملاق لحظة الاكتمال عند الساعة 09:31 مساءً بتوقيت مكة (06:31 مساءً بتوقيت جرينتش) وسيكون على مسافة 357,528 كيلومتر وذلك بالتزامن مع قرب وصوله نقطة الحضيض وهذا سيجعل حجمه الظاهري أكبر بحوالي 14% واضاءته اكبر بحوالي 30 % مقارنة بما يكون عليه في ابعد مسافة له (الأوج) من الارض.

أما عند مقارنة أقرب قمر عملاق مع أغلب أقمار البدور الشهرية (المتوسط) فإن حجمة الظاهري سيكون اكبر بنسبة 7٪ واضاءته اكثر بنسبة 15% لذلك فإن الاختلاف ليس كبيراً جداً.

أقرب قمر عملاق لن يكون له تأثير على الكرة الأرضية باستثناء ظاهرتي المد والجزر وهو أمر طبيعي، ففي كل شهر في يوم البدر المكتمل تنتظم الأرض والقمر والشمس وهذا يسبب مد وجزر واسع المدى ، فالمد العالي يرتفع على نحو استثنائي وفي نفس اليوم يحدث أخفض جزر على نحو استثنائي ، ونظرا لأن القمر البدر سيكون قريب من نقطة الحضيض سوف يبزر المد في ظاهرة تسمى المد العالي الحضيضي .

نظرا لأن تأثير أقرب قمر عملاق سيكون صغيراً، فلن يؤثر على توازن طاقة كوكبنا الداخلية لأن المد والجزر يحدث يوميا لذلك لا يتوقع حدوث زيادة في النشاط الجيولوجي أو حدوث حالات طقس غير اعتيادية.