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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدن الضفة المحتلة
شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء 1-8-2023، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مدن من الضفة المحتلة واعتقلت 5 مواطنين، حيث تركزت الاعتقالات في مدينة نابلس، وجاءت الاعتقالات كما يلي:
اعتقالات الثلاثاء ١/٨/٢٠٢٣
١. ضياء دويكات- نابلس
٢. محمد الكيلاني- نابلس
٣. محمد إبراهيم الجاغوب- بيتا جنوب نابلس
٤. منتصر صالح فرج- بيت جالا غرب بيت لحم
٥. الفتى وسام زعترة- القدس