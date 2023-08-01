قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدن الضفة المحتلة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء 1-8-2023، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مدن من الضفة المحتلة واعتقلت 5 مواطنين، حيث تركزت الاعتقالات في مدينة نابلس، وجاءت الاعتقالات كما يلي:

اعتقالات الثلاثاء ١/٨/٢٠٢٣

١. ضياء دويكات- نابلس

٢. محمد الكيلاني- نابلس

٣. محمد إبراهيم الجاغوب- بيتا جنوب نابلس

٤. منتصر صالح فرج- بيت جالا غرب بيت لحم

٥. الفتى وسام زعترة- القدس