سلامة معروف :الإعلان اليوم عن نتائج التحقيق في حادثة وفاة المواطن شادي أبو قوطة

فلسطين اليوم

أعلن سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الثلاثاء 1/8/2023 ، عن انتهاء عمل اللجنة المكلفة بالتحقيق في حادثة وفاة المواطن شادي أبو قوطة برئاسة وكيل وزارة العدل ، موضحاً أنها رفعت تقريرها الختامي لرئيس متابعة العمل الحكومي، كما تم وضع عائلة الفقيد في صورة مخرجات اللجنة.

وأكد معروف أنه سيتم اليوم إعلان نتائج التحقيق والتوصيات التي خرجت بها اللجنة، حيث أقرت متابعة العمل الحكومي إنفاذ جميع التوصيات ووضع الإجراءات التي قدمتها اللجنة موضع التنفيذ الفوري.