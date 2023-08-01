مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة

الساعة 09:02 ص|01 أغسطس 2023
اقتحام الاقصى.PNG
اقتحام الاقصى.PNG

فلسطين اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء 1/8/2023  باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحاته، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدَّوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.

كما شهدت البلدة القديمة من القدس المحتلة إجراءات عسكرية مشددة من شرطة الاحتلال.

 

 

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رام الله مستوطنون قوات الاحتلال