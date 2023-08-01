مركز "حنظلة": قوات الاحتلال تقتحم غرف أسرى الجبهة الشعبية في سجن "جلبوع" وتحول عدداً من الأسرى للعزل

فلسطين اليوم

أعلن مركز حنظلة اليوم الثلاثاء 1/8/2023 أن "أدوات القمع الصهيونية اقتحمت غرف الجبهة الشعبية في سجن "جلبوع" وحولت الأسرى القادة وائل الجاغوب، ونادر صدقة، وحكمت عبد الجليل، وأحمد العارضة إلى التحقيق.

وبين المركز أنه تم نقل القائد وائل الجاغوب إلى عزل سجن "سلمون" ، حيث حملة الجبهة الشعبية الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة رفاقها".