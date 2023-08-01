كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

الساعة 08:45 ص|01 أغسطس 2023
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

فلسطين اليوم

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غد الأربعاء.

ودعت الهيئة في تصريح صحفي، المسافرين إلى الوُجود الساعة الـ 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

وطالبت، بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً لدى مديريات الداخلية بالمحافظات.

f6181441-599b-4897-b957-ff9b3068b2df.jpeg
f1a29650-312a-4c60-9e20-59c66d668355.jpeg
eb428bc7-c84a-4793-b7f9-b9f1ebbb530f.jpeg
cb35df82-2f04-4b15-9b6b-582b0d6632cf.jpeg
342ce2e4-0646-4a78-8dc4-02d86ed35890.jpeg
399a67d1-74fe-4e7a-b91e-db9f7b103b5f.jpeg
088f274b-b89e-4e07-aa10-6a70f5760fb1.jpeg
175dfc0e-df33-425d-86c9-316de3dd8a03.jpeg
46cc60a0-6bc0-4b85-8857-392dc880d0c9.jpeg
74f11702-0f3d-4b87-aa86-33a31cde2c44.jpeg
 

كلمات دلالية

مصر معبر رفح قطاع غزة وزارة الداخلية تنسيقات مصرية كشف تنسيقات مصرية