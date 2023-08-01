كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

فلسطين اليوم

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غد الأربعاء.

ودعت الهيئة في تصريح صحفي، المسافرين إلى الوُجود الساعة الـ 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

وطالبت، بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً لدى مديريات الداخلية بالمحافظات.





















