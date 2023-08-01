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كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غد الأربعاء.
ودعت الهيئة في تصريح صحفي، المسافرين إلى الوُجود الساعة الـ 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
وطالبت، بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً لدى مديريات الداخلية بالمحافظات.