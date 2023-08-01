طائرات أوكرانية مسيّرة تستهدف موسكو

فلسطين اليوم

هاجمت طائرة أوكرانية مسيّرة ، الثلاثاء 1-8-2023، برجاً تجارياً في حي الأعمال بوسط موسكو.

وكان قد تعرض البرج ذاته لهجوم سابق خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حين أُسقطت طائرة مسيّرة واحدة على الأقل، وفق ما أفاد رئيس بلدية المدينة.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين عبر حسابه على تلغرام: "جرى إسقاط طائرات مسيّرة عدة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي خلال محاولتها التحليق فوق موسكو".

وأضاف سوبيانين: "إحدى هذه الطائرات اصطدمت بالبرج نفسه في حي موسكو سيتي كما حدث في المرة الأخيرة، وتضررت واجهة المبنى في الطابق 21".

وتابع رئيس البلدية: "لا توجد معلومات عن سقوط ضحايا، موضحاً أن خدمات الطوارئ كانت في موقع الهجوم".

ويُشار إلى أنه ذكرت روسيا، الأحد، أنها أسقطت طائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت العاصمة في هجوم أدى إلى تضرر برجين تجاريين في حي الأعمال موسكو-سيتي وسط مدينة موسكو.