قوات الاحتلال تُعيق حركة المواطنين جنوب جنين

فلسطين اليوم

أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 حركة المواطنين جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز عسكري "دوتان" المقام على أراضي بلدة يعبد، أعاقت حركة المواطنين بعد إيقاف مركباتهم والتدقيق في بطاقاتهم واستجوابهم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ممارسة المضايقات على الفلسطينيين في مناطق الضفة والقدس المحتلتين بهدف التنغيص عليهم.

