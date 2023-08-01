مقتل شاب في إطلاق نار في كفر قرع بالداخل المحتل

فلسطين اليوم

قًتل شاب في الثامنة عشرة من عمره، فجر اليوم الثلاثاء 1-8-2023، في جريمة إطلاق نار بالرصاص في كفر قرع بالداخل المحتل.

وبحسب مصادر بالداخل المحتل، قُتل الشاب ليث عربيد (18 عاما) وأصيب اثنان كانا برفقته في كفر قرع في الداخل المحتل.

وفي التفاصيل، تعرض الضحية والمصابين (24 و26 عاما) لجريمة إطلاق نار بينما تواجدوا داخل سيارة في مركز المدينة قرب مبنى البلدية.

وفي الإطار، أصيب 5 أشخاص في شفاعمرو والناصرة وسخنين وأبو سنان بالداخل المحتل، بجروح متفاوتة بين الخطيرة والمتوسطة إثر جرائم إطلاق نار منفصلة ارتكبت بفارق زمني وجيز مساء الإثنين.

ويُشار إلى أن الضحية هو الثالث من نفس العائلة خلال السنوات الأخيرة، إذ قتل الشاب يوسف عربيد (47 عامًا) في شهر آب/ أغسطس 2019، ثم قتل قريب العائلة أيضًا الشاب قاسم غاوي (36 عامًا) في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وذلك إثر تعرضهما لجريمتي إطلاق نار.