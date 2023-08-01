إنقاذ شاب تونسي سقط في بئر عمقها 30 متراً

فلسطين اليوم

تمكنت الحماية المدنية في تونس، أمس الإثنين، من إنقاذ شاب سقط في بئر عمقها 30 متراً.

وأفاد المتحدث باسم الحماية المدنية في تونس، بأن فرق النجدة والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بالقصرين تدخلت عشية الاثنين إثر سقوط شاب يبلغ من العمر 23 سنة ببئر خالية من المياه عمقها حوالي 30 مترا بمنطقة الهراهرة في ولاية القصرين وسط غرب تونس.

وأوضح المتحدث باسم الحماية المدنية، أن الشاب قد تعرض إلى إصابات في الظهر والساقين.

وأشار إلى أنه تم إسعاف الشاب ونقله إلى المستشفى المحلي بالجهة.