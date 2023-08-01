رونالدو يحقق رقماً قياسياً جديداً

حقق لاعب كرة القدم البرتغالي ونجم نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، رقما قياسيا بالأهداف التي سجلها برأسه في المباريات الرسمية، محطما الرقم السابق للألماني غيرد مولر.

جاءت رأسية رونالدو خلال مباراة النصر السعودي مع الاتحاد المنستيري التونسي، والتي انتهت لصالح الأول (4-1) ضمن الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب للأندية.

وكان قد نجح نجم نادي النصر في تسجيل هدف التقدم الثاني للعالمي بالدقيقة 74، بعدما تابع عرضية متقنة من سلطان الغنام بضربة رأسية رائعة سكنت شباك الاتحاد المنستيري.

وبعد هذه الرأسية وصل البرتغالي إلى 145 هدفا مسجلا بالرأس في المباريات الرسمية، محطما رقما قياسيا كان يمتلكه النجم الألماني غيرد مولر.

وبهذه الأرقام لرونالدو، فقد تجاوز المهاجم السابق للمنتخب الألماني غيرد مولر، الذي سجل 144 هدفا برأسه، ويأتي في المركز الثالث الإسباني كارلوس سانتيانا 125 هدف.

ويُشار إلى أنه في الـ 2 من يناير، أصبح رولاندو لاعبا في النصر، بموجب عقد سيحصل فيه على 200 مليون يورو سنويا، كما تم الإبلاغ عن مكافآت إضافية للبرتغالي وعائلته، ويلعب رونالدو في دوري روشن السعودي منذ نصف عام، بعد انتقالات صيفية رفيعة المستوى، ولا يزال اللاعب الأعلى أجرا في الدوري.