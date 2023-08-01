طقس فلسطين.. انخفاض طفيف على درجات الحرارة

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023، أن يكون الجو حارًا نسبيًا إلى حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

هذه الليلة: يكون الجو دافئاً بشكل عام في معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.