خطوات عمل الكريب أسهل طريقة

أسهل طريقة عمل الكريب بالخطوات - مكونات الكريب بالشوكولاتة، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التفاصيل الكاملة عن حلويات الكريب، والتي تعد من أشهر الحلويات في العالم، وهي تشتهر بقرصها الرقيق ومذاقها اللذيذ. تعتبر الكريب من الحلويات المتنوعة والمرنة، حيث يمكن تقديمها بعدة طرق وتنويعات، سواء كانت حلوة أو مالحة، وتعتبر خيارًا ممتازًا لتحضير وجبة سريعة ولذيذة.

تتميز حلويات الكريب بقرصها الرقيق المصنوع من خليط الدقيق والحليب والبيض، ويتم طهيها على المقلاة. يمكن تعديل مكونات العجينة لتناسب الأذواق المختلفة، بإضافة السكر أو الفانيليا لإضفاء الحلاوة، أو الزبدة لمزيد من النكهة والقوام.

وهنا نقدم إليكم طريقة عمل الكريب بالتفصيل:

المكونات:

- 1 كوب دقيق

- 2 ملاعق كبيرة سكر

- 1/2 ملعقة صغيرة ملح

- 1 3/4 كوب حليب

- 2 بيضة

- 2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة

- زيت للدهن





طريقة التحضير:

1. في وعاء كبير، امزج الدقيق، السكر، والملح معًا.

2. أضف الحليب تدريجياً واخلط حتى تحصل على خليط متجانس وخالٍ من التكتلات.

3. أضف البيض واخلط جيدًا حتى يتم دمجه تمامًا مع خليط الدقيق والحليب.

4. أضف الزبدة المذابة إلى العجينة واخلطها جيدًا.

5. سخن مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، ثم ادهنها بقليل من الزيت.

6. اسكب كمية صغيرة من العجينة في المقلاة وقم بتوزيعها بشكل متساوٍ على سطح المقلاة.

7. قم بتحريك المقلاة بحركة دائرية لتوزيع العجينة بشكل أفضل والحصول على قرص رقيق من الكريب.

8. اطهي الكريب لمدة 1-2 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبيًا قليلاً.

9. استخدم أداة تقشير رقيقة للحافة للمساعدة في رفع الكريب من المقلاة بحرص وقلبه على الجانب الآخر.

10. اطهي الجانب الآخر من الكريب لمدة دقيقة إضافية.

11. قم بنقل الكريب إلى طبق التقديم وكرر العملية مع العجينة المتبقية حتى تنتهي منها.

12. قدم الكريب مع ملء اختياري مثل الشوكولاتة، أو الفواكه المشكلة، أو العسل، أو الآيس كريم، حسب الرغبة.

في النهاية، نكون قد انتهينا من عمل الكريب بنجاح، لتستمتع بتناولها بإضافة الحشوات التي تفضلها لتختبر مذاقًا رائعًا، مع العائلة والأصدقاء والضيوف.