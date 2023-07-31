إصابات خلال اقتحام متواصل للاحتلال لقرية المغير شرق رام الله

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، فجر اليوم الاثنين 31/7/2023، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلية" في قرية المغير، شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية: أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وأفادت المصادر، بأن جنود الاحتلال أغلقوا البوابة الحديدية المقامة على مدخل القرية، ومنعوا الدخول إليها أو الخروج منها، كما فتشوا مركبات المواطنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية اقتحمت البلدة، واعتلى قناصة أسطح عدة منازل، واندلعت مواجهات أطلقت خلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، أدت إلى إصابة شابين بالرصاص الحي في اليد، والقدم، والعشرات بالاختناق.

وأضافت أن قوات الاحتلال جرفت الحديقة العامة الواقعة في المنطقة الشرقية من البلدة، والتي تحمل اسم "حديقة الشهداء".

وتتعرض قرية المغير لانتهاكات مستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، بهدف الاستيلاء على أراضيها لصالح الاستيطان.