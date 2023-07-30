هنية: استمرار الاعتقال السياسي يشكل إساءة عميقة لنا جميعًا ولنهج المقاومة والثورة

اكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن ما يسمى "عملية التسوية" وصلت إلى طريق مسدود، واستفاد منها الاحتلال طوال الاعوام الثلاثين الماضية، وحول أرضنا إلى معازل وكانتونات والتهم الاستيطان معظم اراضي الضفة.

وقال هنية في كلمة له خلال مؤتمر الامناء العامين المنعقد في القاهرة اليوم الاحد: "نملك نافذة فرص علينا استثمارها، فالاحتلال يعاني من الانقسام الداخلي غير المسبوق، وتوتر علاقاته الدولية وعدم قدرته على كسر ارادة شعبنا ومقاومته المتصاعدة".

وأضاف: "مطلب الاخوة في الجهاد بالإفراج عن المعتقلين على خلفية المشاركة في مقاومة الاحتلال أو على خلفية الانتماء السياسي هو مطلبنا جميعا ونؤكد عليه".

وأوضح هنية أن غياب فصائل فلسطينية مقاومة اليوم هو ثلمة في هذا اللقاء ولا يكتمل عقدنا وتمضي استراتيجيتنا الا بوحدتنا جميعاً ووقوفنا صفاً واحداً في مواجهة عدوان الاحتلال.

وجدد هنية رفضه لسياسة الإقصاء والتهميش، وكل قول أو سلوك يؤدي إلى توتير العلاقات وتسميم الأجواء الوطنية.

وأكد ان استمرار الاعتقال السياسي يشكل إساءة عميقة لنا جميعًا ولنهج المقاومة والثورة الذي نرى فيه الخلاص لهذا الشعب.

ودعا هنية لوضع الخطط الوطنية المناسبة لتعزيز صمود أبناء شعبنا المرابط في القدس ودعم المنتفضين والمقاومين في الضفة الغربية.

كما اكد هنية على ضرورة تبني خطة وطنية فاعلة تستجيب للتحديات ذات الطابع الوجودي الذي فرضته الحكومة الصهيونية الحالية.

ووجه هنية شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي ولإخوتنا وأشقائنا في الدين والدم والمصير في جمهورية مصر العربية على ما بذلوه في سبيل هذه القضية في كافة مراحلها بدءاً بالشهداء الابرار انتهاء بهذا الجهد الذي لا يتوقف في رعاية مصالح شعبنا وجمع كلمته، والحرص عليه باعتباره وقضيته جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر واستقرارها ومستقبلها

كما شكر هنية كل من بذل جهدا وما زال لرأب الصدع الفلسطيني ونخص هنا الاخوة في الجزائر وقطر وتركيا والمملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية .