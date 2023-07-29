وفاة فتاة غرقا في بحر غزة

أفادت مصادر محلية، مساء السبت 29 تموز 2023، بوفاة فتاة غرقاً في بحر مدينة غزة.

وبحسب المصادر، فإن ملك عبد العزيز الغرة 15عاماً توفيت إثر غرقها في بحر غزة، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من انقاذ اثنين آخرين.

وتبذل الطواقم الطبية جهودًا صحية مضنية في متابعة الغرقى لضمان استقرار وضعهم الصحي.

وكان جهاز الدفاع المدني وبلدية غزة نشرا تعميمًا يُحظر بموجبه السباحة ابتداءً من اليوم السبت حتى الاثنين المقبل.

و حذرت بلديات قطاع غزة، اليوم السبت، من السباحة في بحر القطاع خلال أيام الأسبوع الجاري.

وقالت دائرة طواقم الإنقاذ في البلديات خلال بيانٍ صحافي، يمنع السباحة بشكل كامل بدءاً من اليوم السبت وحتى صباح الاثنين القادم.

وطالبت المصطافين بالابتعاد عن الشاطئ مسافة عشرة أمتار بسبب الارتفاع الكبير في الأمواج ونشاط التيارات المائية.

وحثت سكان القطاع من المصطافين على ضرورة الالتزام بإرشادات المنقذين البحريين، والرايات المنتشرة على طول الشواطئ حفاظاً على السلامة.