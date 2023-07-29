ضابط كبير في "الأمن الوقائي": كثفنا من اعتقالاتنا لعناصر "حماس" و"الجهاد" في الأشهر الأخيرة

كشفت صحيفة "إسرائيل أوف تايمز" الصهيونية، اليوم السبت، عن اجتماع عقده ضابط فلسطيني كبير في جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة مع فلسطينيين في الولايات المتحدة تحدث خلاله عن أن السلطة كثفت من حملة اعتقالاتها لمقاومين من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في فلسطين في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول الكبير في "جهاز الأمن الوقائي" قوله: "بعض المطاردين الذين تم اعتقالهم اعترفوا بتلقي أموال والمساهمة في عمليات إطلاق نار ضد الاحتلال". بحسب قوله.

وأضاف قائلاً: "أتواجد في الولايات المتحدة لعقد اجتماعات وتدريب في وكالة المخابرات المركزية في منطقة واشنطن"، بحسب المصدر.

وبدورها، قالت قناة كان 11 العبرية: "إن الأجهزة الأمنية للسلطة وجهت العديد من الانتقادات للمنظومة الأمنية "الإسرائيلية"، حول التصريحات ضد جدوى أنشطتها في منطقة جنين".

وبحسب القناة العبرية، قالت مصادر في السلطة: "إنها اعتقلت خلال الأسبوعين الماضيين عشرات الفلسطينيين في مدينة جنين والقرى المجاورة، بعضهم من نشطاء "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الذين خططوا لشن هجمات ضد الاحتلال". على حد قولها.

وأضافت المصادر ذاتها: "عملية أخرى لجيش الاحتلال في جنين ستكون مكافأة لـ"حماس" و"الجهاد الإسلامي" ليستخدموها ضد السلطة على أساس أنها فشلت في أداء واجبها".بحسب المصادر.