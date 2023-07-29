اعتقالات في بيت لحم ومواجهات عنيفة قرب حاجز شعفاط واقتحامات استفزازية لباب العامود

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت 29/7/2023 ، شابا من مدينة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أدهم ناصر عواد (28 عاما)، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه في منطقة جبل الموالح وسط بيت لحم.

من جانب آخر اعتدى جنود الاحتلال الليلة الماضية على شاب آخر عند حاجز الزعيم بالقدس.

الاحتلال يعتقل شابا من بيت لحم ويعتدي على آخر في الزعيم

واندلعت مساء اليوم الجمعة، مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، قرب حاجز مخيم شعفاط في مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال أغلقت حاجز مخيم شعفاط في القدس، عقب اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

وكان عدد من المستوطنين اقتحموا مساء اليوم الجمعة، ساحة باب العمود بالقدس المحتلة بشكل استفزازي وبحماية شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا لم تعرف هويته بعد، خلال محاولته التصدي للمستوطنين الذين اقتحموا باب العمود.