بن سلمان ومسؤول أمريكي كبير يبحثان ملف التطبيع مع الاحتلال

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ملفات إقليمية ودولية، من بينها ملف التطبيع مع الاحتلال "الإسرائيلي".

وقال البيت الأبيض في بيان: إن سوليفان زار مدينة جدة، أول أمس، للقاء ولي العهد وعدد من المسؤولين السعوديين رفيعي المستوى.

وأوضح البيان أن سوليفان والمسؤولين السعوديين بحثوا ملفات إقليمية وثنائية، بما فيها "المبادرات المتعلقة بتطوير رؤية مشتركة لمزيد من السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط".

كما تناول الجانبان التطورات في اليمن عقب اتفاق الهدنة المستمرة بالبلاد، إذ رحب سوليفان بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع.

واتفق الجانبان على مواصلة الاستشارات بشكل منتظم بخصوص الملفات المتناولة.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض مطلع على الأمر قوله: إن سوليفان ناقش مع الأمير أيضا آمال إدارة بايدن في تطبيع العلاقات بين الرياض و"تل أبيب."

وتأتي زيارة سوليفان بعد أن سافر وزير الخارجية أنتوني بلينكين إلى المملكة الشهر الماضي جزئيا، للترويج للتطبيع بين الاحتلال والمملكة العربية السعودية.

خلال زيارة بلينكن الأخيرة، قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان؛ إن التطبيع مع "إسرائيل" سيكون له "فوائد محدودة"، دون "إيجاد طريق للسلام للشعب الفلسطيني".