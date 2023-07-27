سرايا القدس- كتيبة جنين تصدر تنويهاً مهماً للإعلاميين والمؤسسات والأفراد

أصدر الإعلام الحربي لسرايا القدس- كتيبة جنين، اليوم الخميس 27-7-2023، تنويهاً مهماً للإعلاميين والمؤسسات والأفراد.

وقالت "كتيبة جنين" في بيان لها: " ننوه لحضرتكم بأنه ُيمنع القيام بأي نشاط إعلامي كتصوير أشخاص أو أماكن أو خلاف ذلك داخل المخيم وبالتحديد فيما يتعلق بمقدرات وارتباطات العمل المقاوم، دون الرجوع الى الأخوة المعنيين ومن يخالف يتحمل مسؤولية ذلك".

كما نوهت إلى أن مقدرات المقاومة وتضحيات المجاهدين ليست ميداناً للسبق الصحفي.

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

* تنويه صادر عن كتيبة جنين - الإعلام الحربي *

الأخوة الإعلاميين مؤسسات وأفراد،

ننوه لحضرتكم بأنه ُيمنع القيام بأي نشاط إعلامي كتصوير أشخاص أو أماكن أو خلاف ذلك داخل المخيم وبالتحديد فيما يتعلق بمقدرات وإرتباطات العمل المقاوم، دون الرجوع الى الأخوة المعنيين ومن يخالف يتحمل مسؤولية ذالك، وننوه إلى أن مقدرات المقاومة وتضحيات المجاهدين ليست ميدان للسبق الصحفي.

كتيبة جنين - الإعلام الحربي