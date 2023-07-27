بالفيديو الاحتلال يقتحم مصلى قبة الصخرة ويعتدي على حراس المسجد بالضرب

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:32 ص
27 يوليو 2023
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اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، اليوم الخميس 27/7/2023، مصلى قبة الصخرة في المسجد الأقصى المبارك، وذلك بالتزامن مع اقتحام مئات المستوطنين لباحاته.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مصلى قبة الصخرة بشكل استفزازي، وقامت بوضع عناصرها على مداخله، واستولت على مفاتيحه بعد الاعتداء على حراس المسجد بالضرب.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير قد قاد اقتحاما للمستوطنين صباح اليوم للمسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

ومنذ ساعات الفجر، اقتحم آلاف المستوطنين ساحة البراق، ونفذوا جولات استفزازية بأزقة القدس القديمة، فيما احتشد المئات منهم قبالة باب المغاربة قبيل اقتحام الأقصى، وذلك تلبية لدعوة الجمعيات الاستيطانية لتنفيذ اقتحامات جماعية للأقصى.

 

 

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