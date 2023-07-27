الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:10 ص
27 يوليو 2023
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس
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شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الخميس 27 يوليو 2023، حملة مداهمات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلتين طالت عدداً من المواطنين.

وقال إعلام الأسرى: "إن قوات الاحتلال شنّت حملة اعتقالات في عدة مناطق بالضفة المحتلة فجر اليوم الخميس.

وعُرف من بين المعتقلين:

1. المحرر سامي أبو عطا- أريحا

2. محمد فتحي شحادة- الخليل

3. أحمد حازم أبو عوض- الخليل

4. يوسف عبد الفتاح ربعي- الخليل

5. شادي أبو غربية- الرام شمال القدس

عرف من بين المعتقلين:

1. المحرر سامي أبو عطا- أريحا

2. محمد فتحي شحادة- الخليل

3. أحمد حازم أبو عوض- الخليل

4. يوسف عبد الفتاح ربعي- الخليل

5. شادي أبو غربية- الرام شمال القدس

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