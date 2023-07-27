الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الخميس 27 يوليو 2023، حملة مداهمات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلتين طالت عدداً من المواطنين.
وقال إعلام الأسرى: "إن قوات الاحتلال شنّت حملة اعتقالات في عدة مناطق بالضفة المحتلة فجر اليوم الخميس.
وعُرف من بين المعتقلين:
1. المحرر سامي أبو عطا- أريحا
2. محمد فتحي شحادة- الخليل
3. أحمد حازم أبو عوض- الخليل
4. يوسف عبد الفتاح ربعي- الخليل
5. شادي أبو غربية- الرام شمال القدس
عرف من بين المعتقلين:
1. المحرر سامي أبو عطا- أريحا
2. محمد فتحي شحادة- الخليل
3. أحمد حازم أبو عوض- الخليل
4. يوسف عبد الفتاح ربعي- الخليل
5. شادي أبو غربية- الرام شمال القدس