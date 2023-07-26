د. الهندي يكشف عن وساطات للإفراج عن المعتقلين السياسيين لدى السلطة

كشف نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي د. محمد الهندي عن جهود تبذلها بعض الفصائل الفلسطينية والشخصيات الوطنية للإفراج عن المعتقلين السياسيين المطاردين لدى الأجهزة الأمنية.

وقال الهندي في تصريحات صحفية إن حركته تتعامل بإيجابية ومسؤولية وتقدير مع هذه الجهود، مردفا: "نأمل أن تصل هذه الجهود إلى نتيجة ودون ذلك فإن موقف الحركة هو عدم المشاركة في اجتماع الأمناء العامين في القاهرة".

وأشار إلى أنه منذ بداية الدعوة للقاء في القاهرة أعلنت حركة الجهاد موافقتها على المشاركة وحرصها على إنجاح هذا اللقاء، مستكملا: "نجاح المؤتمر يتطلب مناخات إيجابية تتمثل بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة".

وأردف قائلا: "فوجئنا ليس بعدم الإفراج عن المعتقلين بل باعتقالات جديدة في صفوف شباب المقاومة وكان رسالة السلطة الواضحة بأننا مستمرون بالتنسيق الأمني مع الاحتلال وبالاعتقالات السياسية وأنه لا أهمية لهذا اللقاء".

ولفت نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي إلى البيان المشترك الصادر عن 8 فصائل فلسطينية بضرورة وقف سياسة الاعتقالات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

واستطرد قائلا: "في ضوء عدم استجابة السلطة لهذا الإجماع الوطني بل واستمرارها في اعتقال المقاومين حتى أمس أعلنت الحركة أنها لا تشارك في لقاء الأمناء العامين ما لم يتم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين خاصة وأن هناك قرارات قضائية بالإفراج عن بعضهم".