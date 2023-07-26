قتيل بانفجار سيارة في اللد

قُتل شاب (30 عاما) من جراء انفجار سيارة في أحد شوارع مدينة اللد، بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصاب في المكان، ونقلته على وجه السرعة إلى مستشفى (أساف هروفيه) جنوب شرق تل أبيب، إلا أن الأطباء اضطروا لإقرار وفاته بعد فشل كافة المحاولات لإنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم يبلغ عن اعتقالات وخلفية الجريمة.

وفي سياق متصل، يشهد المجتمع العربي في البلاد تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي يطالب المواطنون العرب الشرطة القيام بعملها للحد من أعمال العنف والجريمة.

وقُتل في مدينة طمرة، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، الشاب أشرف صابر عكاوي (33 عاما) وأصيب آخر بجروح وصفت بالمتوسطة، وذلك إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الحالي ولغاية اليوم، إلى 123 قتيلا خلال نصف عام، بينما قتل في العام الماضي 109 أشخاص، فيما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021.